Пекин, , 06:11 — REGNUM Число китайских частных предприятий выросло в четыре раза за последнее десятилетие на фоне усилий по оптимизации бизнес-среды, сообщил главный экономический планировщик страны, передает 28 июня агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Число частных предприятий в Китае увеличилось с 10,85 млн в 2012 году до 44,57 млн в прошлом году, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Су Вэй. Су объяснил расширение частных предприятий улучшением бизнес-среды для негосударственного сектора, поскольку за последнее десятилетие страна энергично стимулировала развитие различных экономических субъектов.

Китай уже давно придает большое значение частной экономике, поощряя ее играть большую роль в стабилизации роста и занятости, а также в содействии структурной перестройке и инновациям. На долю частного сектора приходится более 50% налоговых поступлений, более 60% ВВП и более 70% технологических инноваций; он также обеспечивает более 80% занятости в городах и составляет более 90% субъектов рынка в Китае.

Подчеркнув развитие высококачественных рыночных структур в качестве одной из целей будущих реформ, Су сказал, что Китай будет активизировать структурную реформу частных предприятий, поддерживать и направлять хорошо регулируемое и здоровое развитие капитала, а также способствовать созданию ряда предприятий мирового класса.