Украинско-западная стратегия в отношении выборов в России провалилась. Люди не только не побоялись идти голосовать, но и сплотились, вспомнив лозунг «Русские не сдаются».

Иван Шилов ИА Регнум

В четверг, 21 марта, сотрудники Центризбиркома огласили официальные результаты президентских выборов в России. За действующего президента Владимира Путина отдали голоса 87,28% избирателей при явке в 77,49%. Это 67,6% всех избирателей в стране.

Когда сотрудники ЦИК своё дело сделали, начали работать социологи и политологи. Они анализируют и объясняют итоговые цифры. Например, ту же явку, которая оказалась рекордной в истории РФ — до этого максимальную явку фиксировали в 1996 году: 69,8%.

Эксперты объясняют рекордные показатели несколькими факторами. В первую очередь беспрецедентным внешним давлением. Причем в этом году речь шла не столько о санкциях и политических провокациях со стороны Запада, к ним мы привыкли, сколько об угрозах и даже попытках вторжений на российскую территорию.

«Пытаясь испугать россиян, внешние силы грозили скорым втягиванием в войну Франции, указывая на словесные интервенции её президента. Затем активизировались удары по территории России, поскольку было решено попытаться запугать людей в приграничных областях», — поясняет ИА Регнум директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Под пограничными областями имеются в виду не только новые территории, где члены избиркомов героически выполняли свою работу, рискуя жизнью, но также Белгородская и Курская области, куда пытались вторгнуться боевики киевского режима.

Важно, что это была скоординированная украинско-западная стратегия, инструментами которой и должно быть вторжение. А точнее, российская реакция на вторжение.

По мнению Павла Данилина, рассчитывали на то, что после первых же атак начнётся паника, закроются (или не откроются) избирательные участки в Белгородской области и, возможно, в соседних регионах.

Это дало бы повод объявить выборы несостоявшимися — с дальнейшим непризнанием избранного президента, открыло бы путь к изъятию российских валютных активов и к отказу от любых переговоров с «нелегитимным президентом».

Продолжались также удары беспилотниками по разным регионам страны. Рассчитаны они были на возмущение россиян, недовольство властью — и на снижение явки и количества голосов за действующего президента.

Однако в реальности получилось наоборот. Явка в Белгородской области не то что не снизилась, а на 10 процентных пунктов превысила среднюю по стране — 87%. Голосование для российских граждан стало формой ответа на внешнее давление.

«Даже те, кто не хотел голосовать, возмутились, что их пытаются заставить не ходить на выборы, и пришли», — заявил в комментарии ИА Регнум политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Запад просчитался. Не принял во внимание, что такие, отмечает Павел Данилин, «мелочные, но абсолютно бесчеловечные планы по запугиванию населения целой области и физическому уничтожению людей» россиян не испугали, а заставили вспомнить лозунг предков — «Русские не сдаются».

Причём это далеко не первая ошибка западных лидеров. Они привыкли принимать решения на основе рекомендаций советников, которые очень ангажированы.

«Ты вынужден ежедневно говорить, что «в России — дикая коррупция», а это не соответствует действительности. Но ты за это получаешь деньги. Значит, не можешь вдруг заявить, что это не так. Это наиболее понятный пример, — объясняет Данилин. — Они уверяют своё руководство, что Россия — тираническое государство, в котором наверху сидит диктатор, а внизу все боятся. В этом контексте и принимались решения о действиях против российских выборов».

При этом в унисон с западными советниками выступают и сбежавшие из России. Они, продолжает эксперт, не могут признать, что убежали, потому что отщепенцы и предатели. Они говорят, что имеют очень большую поддержку в России, просто «там сидит тиран и не даёт им достучаться до наших групп поддержки».

«В общем, это такое колесо, в которое вплетаются одни и те же неправильные изначальные данные. А невозможно прийти к правильному ответу, если все данные изначально неверны», — сказал Павел Данилин.

В итоге вместо желаемого Запад получил беспрецедентное — на уровне «Крымского консенсуса» — сплочение российского общества.

«Люди очень по-взрослому подошли к этим выборам, с осознанием значимости личного участия. С пониманием, что это вопрос исторического момента, когда мы выбираем будущее не на несколько ближайших лет, а магистральное направление развития на долгие годы», — считает Александр Асафов.

Причём подошли как единое целое — как одна большая семья. Страна консолидирована как никогда прежде. Общая цель, единый враг — и, конечно, вместе избранный президент. Владимиру Путину на голосовании выдан колоссальный кредит доверия — и он это прекрасно понимает. Именно поэтому назвал результат выборов «прологом к будущим победам России».

Что же касается Запада, то он практически бессилен. Чтобы достичь своих целей, он в первую очередь должен понять, почему предыдущие стратегии против России провалились. А понять это можно, только признавшись себе в провале, чего Запад явно делать не готов. В том числе потому, что уже позиционирует свои тщетные потуги как маленькую, но всё-таки победу.

«Для отчётности придумать можно что угодно. Наша несистемная позиция настолько лжива и так умеет выворачиваться, что в глазах своих кураторов умудрится представить произошедшее как свою оглушительную победу. И принципы работы своих ущербных схем они, соответственно, пересматривать не будут», — убеждён Павел Данилин.