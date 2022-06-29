Гавана, 29 июня, 2022, 06:11 — ИА Регнум. К смерти десятков мигрантов в американском штате Техас привела дискриминационная политика американских властей, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мучительная смерть более 40 мигрантов в Техасе отражает репрессивное, дискриминационное и изолирующее отношение к мигрантам, ставшее практикой в США», — заявил он.

Дипломат также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал здоровья пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Техас в пригороде Сан-Антонио обнаружили грузовик с прицепом, в котором нашли десятки тел погибших мигрантов. По предварительной версии, 51 человек из них погиб из-за нехватки кислорода, еще около десяти человек выжили. По факту произошедшего ведется расследование.