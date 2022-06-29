Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 июня, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Производитель строительных смесей в Хабаровском крае расширит производство в четыре раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Предприятие в Комсомольске-на-Амуре работает почти год, выпускает сухие строительные смеси: штукатурку, шпатлевку, плиточный клей и другое. Компания планирует увеличить объёмы производства со 150 тонн смесей в месяц до 600-700 тонн.

Уже подана заявка на включение в создаваемый в Хабаровском крае строительный кластер, а в ближайших планах — вхождение в ТОР «Комсомольск» и развитие собственной сырьевой базы.

Как сообщало ИА REGNUM, производство продукции малотоннажной химии планируется запустить в Воронежской области к 2023–2024 году.