Москва, , 06:09 — REGNUM В среду, 29 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Жара в Москве. Набережная Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 30 июня в Москве также без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, ночью — слабый. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В четверг, 30 июня, днём в столице ожидается +26… +28 °C, по области +23… +28 °C, переменная облачность, без осадков, ветер северный 6−11 м/с. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жаркая погода сохранится в Москве до конца недели — до 3 июля, синоптики не прогнозируют прохладных дождей ни днём, ни ночью.

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