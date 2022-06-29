Пекин, , 06:08 — REGNUM Доля зерна в Китае на душу населения в 2021 году достигла 483 кг, что выше международно-признанного уровня безопасности в 400 кг, сообщил представитель министерства сельского хозяйства страны, передает 27 июня агентство Синьхуа.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Производство зерна в Китае превысило 650 млрд кг в течение семи лет подряд, достигнув базовой самообеспеченности зерном и абсолютной безопасности в основных продуктах питания, заявил на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства и сельских дел Дэн Сяоган.

За последнее десятилетие Китай значительно улучшил свою сельскохозяйственную инфраструктуру и обеспечил, чтобы площадь его сельскохозяйственных угодий оставалась выше красной черты в 1,8 млрд му (около 120 млн га).

В совокупности было освоено в общей сложности 900 миллионов му высококачественных сельскохозяйственных угодий. В 2022 году Китай планирует освоить 6,67 млн га высококачественных сельскохозяйственных угодий, продвигать национальные проекты по защите черноземов и запустить третью общенациональную перепись состояния почв.