Новосибирск, 29 июня, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 29 июня, и завтра, 30 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

Так, сегодня, 29 июня, днём прогнозируется +25…+27 °С, ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с и небольшой дождь.

30 июня ночью будет +12…+14 °С, днём +19…+21 °С, ветер западный, ночью 7-12 м/с с порывами до 19 м/с, днём — 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью дождь, гроза, днём — преимущественно без осадков.