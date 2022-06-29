Пекин, , 06:05 — REGNUM Совокупная прибыль государственных предприятий Китая снизилась на 6,5% в годовом исчислении до 1,63 трлн юаней (около $243,5 млрд) за первые пять месяцев года, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно данным Министерства финансов КНР, операционная выручка госпредприятий за период с января по май составила 30,88 трлн юаней, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что за первые четыре месяца года прибыль госпредприятий Поднебесной также просела на 3,6% в годовом исчислении. Таким образом, падение прибыли ускорилось.

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