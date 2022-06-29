Пекин, , 06:02 — REGNUM Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо с 29 июня, сообщил лавный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Бензин Easedale

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, цены на бензин и дизельное топливо снизятся на 320 юаней (около $47,81) за тонну и 310 юаней за тонну соответственно. Этот шаг знаменует собой второе снижение цен на топливо с начала этого года.

Согласно действующему механизму ценообразования, если мировые цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней за тонну и останутся на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в Китае будут скорректированы соответствующим образом.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая, а именно China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation, было поручено поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок.