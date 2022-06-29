Нанкин, Китай, 29 июня, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Фактическое использование прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с января по май в восточнокитайской провинции Цзянсу составило $17,68 млрд, что на 31,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Khalid Albaih Нанкин

Цзянсу лидировала в стране по фактическому использованию ПИИ, на долю которой за первые пять месяцев пришлось 20,2% от общего объема ПИИ в Китае. Фактическое использование ПИИ в обрабатывающем секторе провинции Цзянсу за этот период составило $6,48 млрд, что на 56,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот показатель в высокотехнологичных отраслях увеличился на 43,1% в годовом исчислении, в том числе в высокотехнологичном производственном секторе увеличился на 58,7%, а в сфере высокотехнологичных услуг — на 27,6% за этот период. В Цзянсу также наблюдался рост фактических ПИИ из стран «Пояса и пути» на 103,7% в годовом исчислении за этот период.