Петропавловск-Камчатский, 29 июня, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Пожар произошел в деревянном гараже в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

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По ее данным, возгорание произошло в деревянном гараже площадью 24 квадратных метра на улице Давыдова. Спасатели прибыли на место происшествия спустя несколько минут после поступления сигнала о пожаре и оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших не было. У гаража от огня повредилась одна из стен общей площадью два квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в городе Оха Сахалинской области загорелся легковой автомобиль. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было.