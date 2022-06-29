Пекин, , 05:56 — REGNUM Согласно недавнему отчету о ходе оказания помощи в области защиты прав интеллектуальной собственности в Китае, общее число агентств по оказанию помощи в защите прав интеллектуальной собственности превысило 1300, сообщает агентство Синьхуа.

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В 2021 году Китай обработал более 47 000 заявок на помощь в защите прав интеллектуальной собственности, говорится в отчете, опубликованном Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая. Более 700 университетов и общественных организаций, 109 команд добровольцев и более 7800 экспертов приняли участие в оказании помощи в области защиты прав интеллектуальной собственности.

В 2021 году Китай сформулировал или внес поправки в более чем 10 законов или административных постановлений, связанных с правами интеллектуальной собственности и их защитой в целях содействия передаче научно-технических достижений.

К 2021 году по всей стране насчитывалось в общей сложности 184 информационные платформы для оказания помощи в защите прав интеллектуальной собственности, предоставляющие такие услуги, как патентный поиск, изучение политики и нормативных актов, статистический анализ, помощь в защите прав, посредничество в разрешении споров и публикация информации об обмене патентами.