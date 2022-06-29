Якутск, 29 июня, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Якутию отправляют парашютистов-десантников из Приморья, Забайкалья, Хабаровского края и Бурятии. Их количество в республике намерены увеличить до 531 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

МЧС Лесные пожары

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«Ситуация сложная, на всей территории республики введён режим ЧС. Из-за погодных условий возникли новые пожары. Чтобы не дать им разгореться и помочь Якутии в тушении, принято решение о переброске дополнительных сил из 4 регионов России в количестве 210 бойцов ПДПС», — отметил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

Всего на тушении лесов Якутии будут задействованы свыше 1000 человек, более половины из них — сотрудники «Авиалесоохраны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не тушат 50 лесных пожаров из 70. 11 возгораний находятся в зоне контроля, ещё по 39 приняты решения о приостановке работ по тушению, так как угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.