Сучжоу, Китай, , 05:53 — REGNUM Airbus создаст исследовательский центр Airbus China в городе Сучжоу провинции Цзянсу в восточном Китае, чтобы укрепить присутствие компании и партнерские отношения в области инноваций в Китае, объявила компания, передает агентство Синьхуа.

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Airbus и индустриальный парк Сучжоу подписали рамочное соглашение о создании центра. По данным Airbus China, новый шаг Airbus направлен на подтверждение его долгосрочной приверженности сотрудничеству с Китаем и инвестированию в него.

«Китай не только обладает перспективным авиационным рынком, но и обладает передовыми технологическими преимуществами во многих областях. Airbus надеется совместно внести свой вклад в качественное развитие авиационной промышленности Китая, воспользовавшись преимуществами высококачественной бизнес-среды, уникальной отраслевой цепочки и кадрового резерва здесь», — сказал исполнительный вице-президент Airbus и главный исполнительный директор Airbus China Джордж Сюй .

Исследовательский центр Airbus China расположен в дельте реки Янцзы в Китае, одном из экономических центров страны. Он будет проводить исследовательские работы по передовым технологиям, таким как инфраструктура водородной энергетики, передовое производство и модернизация авиационной промышленности с помощью цифровых технологий и интеллекта. Он должен начать свою работу в 2023 году, сообщили в компании.

Основанный в 1994 году индустриальный парк Сучжоу привлек десяток высокотехнологичных предприятий в таких областях, как искусственный интеллект, биомедицина, нанотехнологии и интеллектуальное производство.