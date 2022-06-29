Хэфэй, Китай, , 05:49 — REGNUM С 2014 года в восточном китайском городе Хэфэй, столице провинции Аньхой, было совершено 2440 рейсов грузовых поездов Китай-Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

По данным компании Hefei International Land Port Development Co., Ltd., которая отвечает за эксплуатацию грузовых поездов, общая стоимость торговли, сгенерированная железнодорожным сообщением, с 2014 года превысила $10 млрд. Компания добавила, что через сервис перевозятся такие товары, как чай, бытовая техника, автозапчасти и роботы.

Хэфэй открыл свой первый грузовой железнодорожный маршрут Китай-Европа до Алма-Аты в Казахстане в июне 2014 года. По состоянию на май 2022 года его грузовые поезда достигли 81 пункта назначения в 17 странах.