Якутск, , 05:46 — REGNUM В лесах Якутии насчитывается 70 возгораний, в том числе 11 на землях иных категорий. Не ведутся работы по тушению 50 лесных пожаров, сообщил 29 июня на брифинге исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.

Лесной пожар geralt

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«11 возгораний находятся в зоне контроля на труднодоступных и удалённых территориях площадью 53,4 тыс. га. По 39 лесным пожарам приняты ходатайства районов о приостановке на общей площади 27 тыс. га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — отметил Евгений Перфильев.

Больше всего возгораний в лесах Мирнинского и Алданского района. За сутки ликвидированы десять очагов, обнаружены — девять, локализованы — шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, пика по количеству лесных пожаров ждут в Якутии в ближайшее время. В связи с этим в республику прибудут ещё 160 сотрудников «Авиалесоохраны» из Приморья, Хабаровского края, Бурятии и Читинской области.