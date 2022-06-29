В Якутии не тушат 50 лесных пожаров
Якутск, 29 июня, 2022, 05:46 — ИА Регнум. В лесах Якутии насчитывается 70 возгораний, в том числе 11 на землях иных категорий. Не ведутся работы по тушению 50 лесных пожаров, сообщил 29 июня на брифинге исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
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Больше всего возгораний в лесах Мирнинского и Алданского района. За сутки ликвидированы десять очагов, обнаружены — девять, локализованы — шесть.
Как сообщало ИА REGNUM, пика по количеству лесных пожаров ждут в Якутии в ближайшее время. В связи с этим в республику прибудут ещё 160 сотрудников «Авиалесоохраны» из Приморья, Хабаровского края, Бурятии и Читинской области.