Пекин, 29 июня, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Китай добился существенного прогресса в сохранении морской экосистемы и окружающей среды за последние годы, показали данные министерства экологии и окружающей среды, передает агентство Синьхуа.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Примерно 30% прибрежных вод и 37% континентальной береговой линии страны были включены в ее экологические красные линии, при этом многочисленные морские экосистемы находятся под эффективной защитой, сообщил на пресс-конференции официальный представитель министерства Чжан Чжифэн.

По словам Чжана, плотность микропластика в прибрежных водах Китая составляет около 0,44 единицы на кубический метр и остается на низком или среднем уровне в глобальных сопоставлениях. Чиновник добавил, что качество воды на 32 крупных морских курортах страны в последние годы в целом оставалось хорошим.

С 2019 года министерство проводит кампанию по отслеживанию и очистке всех стоков вдоль береговой линии Бохайского моря в рамках усилий по борьбе с загрязнением морской среды. Аналогичные проекты в настоящее время осуществляются в других прибрежных провинциях, таких как Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун.

Оно также определило три ключевых района в качестве пионеров тотальной борьбы с загрязнением морской среды, а именно Бохайское море, устье реки Янцзы и залив Ханчжоу, а также устье реки Чжуцзян.