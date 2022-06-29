Москва, 29 июня, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Гражданские объекты и мирное население не являлись и не являются целями ударов для российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Такое заявление сделал 29 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Дипломат напомнил, что российские военные совместно с союзными силами Донецкой и Луганской Народных Республик планомерно работают над выполнением задач по устранению угроз для России, исходящих с территории Украины.

Полищук подчеркнул, что в ходе спецоперации по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины российскими Вооружёнными силами наносятся удары высокоточным оружием исключительно по военным целям.

«Гражданские объекты и мирное население Украины не являются целями ударов», — указал российский дипломат.

Напомним, накануне в соцсетях появились видеозаписи из украинского города Кременчуга, где был запечатлён горящий торговый центр и утверждалось, что российские военные нанесли удар по зданию. Министерство обороны России опровергло информацию, пояснив, что удар был нанесён по ангару, расположенному рядом с торговым центром, в ангаре находился склад вооружения, прибывшего из США и стран Европы. Детонация боеприпасов спровоцировала пожар в торговом центре, при этом здание торгового центра было закрыто, людей там не было.