Пекин, 29 июня, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Результаты клинических испытаний показали, что первый китайский препарат для лечения ВИЧ, разработанный в Китае, оказался безопасным и эффективным в упрощенном комбинированном режиме, сообщает агентство Синьхуа.

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Айкэнин, или альбувиртид (ABT) для инъекций, новый ингибитор слияния ВИЧ длительного действия, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Китая в 2018 году, используется в комбинации с другими антиретровирусными препаратами для лечения пациентов с ВИЧ.

Результаты 48-недельного клинического исследования третьей фазы, опубликованные недавно в журнале Journal of Infection, показали, что ABT в сочетании с другим препаратом от ВИЧ «Калетра» показал хороший профиль безопасности, а его эффективность не уступала схеме из трех препаратов на основе «Калетры».

Разработчик ABT, компания Frontier Biotech из Наньнина, наняла 418 пациентов с ВИЧ в Китае, которые ранее получали пероральные противовирусные препараты, но не испытывали подавления вируса.

После введения ABT и «Калетра» в течение четырех недель у 41 процента участников вирусная нагрузка в плазме крови была менее 50 копий/мл, что означало, что вирусы ВИЧ были «не обнаружены», в то время как 83 процента прошли эффективное лечение, поскольку около 99% вирусов ВИЧ в их организме были подавлены, согласно исследованию.

Вирусы ВИЧ не были обнаружены у 76% участников, в то время как 88% из них прошли эффективное лечение после 48-недельного лечения, продемонстрировав его длительную эффективность. Клиническое исследование, начавшееся в 2013 году и данные промежуточного анализа которого показали удовлетворительные результаты в 2016 году с опережением графика, является первым в своем роде в мире с использованием схемы из двух препаратов и первым, проведенным среди всех азиатских групп населения.

Мировой рынок лекарств против ВИЧ вырос с $22,9 млрд в 2013 году до $34 млрд в 2018 году и, как ожидается, к 2023 году увеличится до $46,7 млрд.