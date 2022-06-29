Куньмин, Китай, 29 июня 2022, 05:28 — REGNUM Китайская и лаосская полиция совместно раскрыли дело о трансграничном обороте наркотиков, арестовав двух подозреваемых и изъяв 1,44 тонны запрещенных таблеток, сообщает агентство Синьхуа.
Департамент общественной безопасности провинции Юньнань объявил, что полиция провинции Юньнань заметила торговцев наркотиками, намеревавшихся переправить большое количество наркотиков через бассейн реки Меконг, и немедленно скоординировала действия с правоохранительными органами Лаоса, Мьянмы и Таиланда.
Ранее в этом месяце в ходе совместной операции китайских и лаосских властей были задержаны два гражданина Лаоса, у которых были обнаружены наркотики.
По данным полиции Юньнани, более десяти лет совместного патрулирования реки Меконг этими четырьмя странами обеспечили улучшение общественной безопасности и борьбу с незаконным оборотом наркотиков в бассейне Меконга. За последние три года было раскрыто более 8300 трансграничных уголовных дел, арестовано 8204 подозреваемых и изъято 47,12 тонны наркотиков.