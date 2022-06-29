Куньмин, Китай, , 05:28 — REGNUM Китайская и лаосская полиция совместно раскрыли дело о трансграничном обороте наркотиков, арестовав двух подозреваемых и изъяв 1,44 тонны запрещенных таблеток, сообщает агентство Синьхуа.

Река Меконг Jakub Hałun

Департамент общественной безопасности провинции Юньнань объявил, что полиция провинции Юньнань заметила торговцев наркотиками, намеревавшихся переправить большое количество наркотиков через бассейн реки Меконг, и немедленно скоординировала действия с правоохранительными органами Лаоса, Мьянмы и Таиланда.

Ранее в этом месяце в ходе совместной операции китайских и лаосских властей были задержаны два гражданина Лаоса, у которых были обнаружены наркотики.

По данным полиции Юньнани, более десяти лет совместного патрулирования реки Меконг этими четырьмя странами обеспечили улучшение общественной безопасности и борьбу с незаконным оборотом наркотиков в бассейне Меконга. За последние три года было раскрыто более 8300 трансграничных уголовных дел, арестовано 8204 подозреваемых и изъято 47,12 тонны наркотиков.