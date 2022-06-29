Пномпень, , 05:23 — REGNUM В Камбодже впервые за 52 дня выявили случай заражения коронавирусом нового типа, заявил глава правительства королевства Хун Сен в своем обращении к народу.

Флаг Камбоджи Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в стране выявили нескольких зараженных SARS-CoV-2, причем среди них есть как местные жители, так и приехавшие из-за границы туристы. Точное число заболевших не называется.

«Я бы хотел объявить, что COVID-19 вновь атаковал нашу страну», — заявил Хун Сен.

Премьер-министр Камбоджи призвал жителей страны строго соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, а также прививаться против COVID-19. По последним данным, в королевстве курс вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 94,3% жителей.