Пномпень, 29 июня, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Камбодже впервые за 52 дня выявили случаи заражения коронавирусом нового типа, заявил глава правительства королевства Хун Сен в своем обращении к народу.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Камбоджи

По его словам, в стране выявили нескольких зараженных SARS-CoV-2, причем среди них есть как местные жители, так и приехавшие из-за границы туристы. Точное число заболевших не называется.

«Я бы хотел объявить, что COVID-19 вновь атаковал нашу страну», — заявил Хун Сен.

Премьер-министр Камбоджи призвал жителей страны строго соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, а также прививаться против COVID-19. По последним данным, в королевстве курс вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 94,3% жителей.