Южно-Сахалинск, 29 июня, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В ходе специальной операции в защиту Донбасса погибли двое жителей Сахалина, об этом 29 июня в своём телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В ходе специальной операции в защиту Донбасса погибли двое жителей Сахалина

Читайте также: Курский губернатор сообщил об уничтожении украинского беспилотника

Стало известно о гибели сержанта в/ч 35 390 Михаила Анатольевича Калачева из села Малокурильское и матроса в/ч 30 926 Игоря Александровича Тарасова из Корсакова.

«Они проявили мужество и отвагу, защищая интересы Родины и жизни мирных граждан. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.

Губернатор Сахалина заверил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 28 июня восточнее Курска был сбит украинский беспилотник, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным, жертв нет.