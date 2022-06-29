Мадрид, , 05:15 — REGNUM Блюдо под названием «Картофельный салат по-русски», появившееся в меню ресторана, обслуживавшего саммит НАТО в Мадриде, шокировало многих участников мероприятия. Об этом 28 июня сообщает агентство Reuters.

Салат Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты и чиновники из западных стран с удивлением обнаружили в меню «русское блюдо». Поясняется, что на фоне планов участников саммита официально объявить Россию главной угрозой для Североатлантического альянса, решение ресторана включить «русское блюдо» в меню вызвало недоумение и даже выглядело вызовом участникам мероприятия.

При этом указывается, что блюдо находилось на верхней строчке меню, предлагалось по цене восемь евро, а в состав салата вошли горох, картофель, морковь и майонез.

Несмотря на удивление и даже шок у некоторых участников саммита, отмечается, что высокое содержание углеводов в салате оказалось важнее его несколько неожиданного названия. Салат стал популярен и был распродан буквально за пару часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону на фоне ситуации на Украине.

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