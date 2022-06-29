Южно-Сахалинск, , 05:06 — REGNUM На южном побережье Сахалина обнаружено тело японца. Предполагается, что он погиб при крушении судна KAZU 1 в конце апреля, написал ТАСС со ссылкой на канал NHK.

Море Дарья Драй © ИА REGNUM

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На теле японца был спасательный жилет. В ближайшее время будет проведена процедура опознания.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия передаст властям Японии тела двух японцев с затонувшего у берегов северного японского острова Хоккайдо в конце апреля круизного судна KAZU 1.