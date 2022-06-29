Сеул, , 04:57 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 10 258 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

По его данным, 205 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что на протяжении предыдущих 20 дней в Южной Корее выявляли не более 10 тыс. инфицированных ежесуточно. Теперь же показатель за сутки превысил 10 тыс. зараженных. Тем не менее эксперты пока затрудняются давать прогнозы по заболеваемости COVID-19 в республике.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 349 756. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 537 человек.