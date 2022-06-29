Анадырь, 29 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Власти Чукотки направили предложения в Минэкономразвития России по новому механизму финансирования региональной инфраструктуры. За счет реструктуризации бюджетных кредитов в 2023–2024 годах планируется реконструировать объездную автодорогу в Певеке и создать пассажирские терминалы в аэропортах Певек и Кепервеем (Билибино), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Олег Кугаев ИА REGNUM Природные узоры Чукотки

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«Реализация этих инфраструктурных проектов позволит улучшить транспортную доступность для жителей Чаунского и Билибинского районов, а также повысить темпы реализации и эффективность инвестпроектов», — пояснил губернатор Роман Копин.

Создание инфраструктуры планируется осуществить в рамках реализации нового инвестпроекта «Чукотатомэнерго» (Росатом) по созданию модернизированных плавучих энергоблоков для энергоснабжения Баимского ГОКа. Проект предусматривает строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек, приобретение (строительство) четырех энергоблоков общей мощностью 318 МВт и создание сопутствующей инфраструктуры. Запуск намечен на 2027 год.

Новые дорога и терминалы не единственные элементы инфраструктуры, которые планируют создать в рамках реструктуризации госдолга. Так, часть высвободившихся средств в 2022–2023 годах будет направлена на проведение капитального ремонта линии электропередач и автодороги от поселка Беринговский до аэропорта в рамках реализации нового инвестиционного проекта по строительству обогатительной фабрики ООО «Берингпромуголь», заявленному в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия получила из федерального бюджета кредит в размере 10,697 млрд рублей, которые будут направлены на погашение долговых обязательств по банковским кредитам.