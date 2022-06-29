Владивосток, 29 июня, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Мальчика-подростка 13-ти лет разыскивают сотрудники полиции в Приморском крае. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пропавший ребенок

Информация о пропаже мальчика поступила от отца ребёнка, который обратился в дежурную часть полиции. Мужчина рассказал, что его сын ушёл из дома, расположенного на улице Ленинской в Арсеньеве, 28 июня около 15:00 (08:00 мск) и не вернулся, связь с ним отсутствует.

По тревоге на поиск пропавшего ребёнка был поднят личный состав МО МВД России «Арсеньевский». Были оперативно созданы поисковые группы, ориентировку на ребёнка получили все наряды полиции.

Уточняется, что мальчику на вид 12-13 лет, ребёнок худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку светло-зеленого цвета с рисунком в стиле анимэ, голубые джинсы, на ногах черные кожаные кроссовки.

Полиция просит всех обладающих информацией о местонахождении подростка срочно звонить по телефонам: 8 (42 361)4-25-78 или 102, либо обратиться в ближайшее отделение полиции.