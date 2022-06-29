Канберра, 29 июня, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Австралия ищет способы возобновить работу своего посольства в Киеве, заявил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе в ходе выступления на саммите НАТО в Мадриде.

(сс) Free-Photos Кенгуру

«Мы изучаем такую возможность в последние дни и недели и продолжим делать это, поскольку хотели бы иметь свою миссию для оказания помощи на местах», — заявил он.

Альбанезе отметил, что ситуация вокруг Украины стремительно меняется день ото дня. В связи с этим вопрос о его поездке в Киев пока не решен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия заявила о планах нарастить поставки вооружений Киеву. В частности, Канберра планирует направить киевскому режиму бронеавтомобили Bushmaster.