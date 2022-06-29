Никосия, 29 июня, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Кипр в течение недели может получить два российских противопожарных вертолёта производства АО «Камов», поставку которых обеспечит выигравшая открытый тендер испанская компания. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства, развития сельхозрегионов и охраны окружающей среды Костаса Кадиса 28 июня сообщает газета Cyprus Mail.

Publicdomainpictures.net Пожарный вертолёт

Решающим фактором в данной сделке является тот факт, что предложивший самую низкую цену поставщик, победа которого в тендере ожидает одобрения компетентными органами, представляет Испанию, что позволяет Кипру преодолеть антироссийские санкции ЕС. По словам министра, предложение испанцев также включает двухлетнее техническое обслуживание российских вертолётов.

Власти Кипра также возьмут в аренду у одной из латиноамериканских стран два противопожарных самолёта компании Air Tractor, которые уже 1 июля смогут приступить к работе на острове. С учётом последних приобретений, противопожарный авиапарк на Кипре увеличится до 13 единиц, из которых шесть — самолёты Air Tractor.

В предыдущие годы в самый жаркий и засушливый сезон Кипр привлекал к работе на острове два противопожарных вертолёта производства АО «Камов» с российскими экипажами, но закрытие неба для авиатехники из России из-за событий на Украине лишило власти острова возможности продолжить практику аренды российских вертолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, кипрский министр финансов Константинос Петридес в разговоре с главой американского минфина Джанет Йеллен заявил, что Кипр не поддерживает требование США запретить перевозку нефти из России в другие страны.