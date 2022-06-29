Херсон, Украина, , 04:40 — REGNUM До 18% посевных площадей потеряли власти Украины с освобождением Херсонской и Запорожской областей, а также территории Донбасса. Об этом 28 июня сообщил руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Игорь Григорьев в беседе с ТАСС.

Посевные площади (сс) Sergey Norin

Как указал Григорьев, в лучшие годы в Херсонской области собирали до 3 млн тонн урожая. На всей территории Украины собирали около 60-70 млн тонн, то есть в Херсонской области собирали до 3% от всего урожая в стране. Ещё 6-7% от собранного на Украине урожая давала Запорожская область, освобождённая часть Донбасса вносила в общую копилку 3-4% от общей массы урожая в стране.

Итого получается, что на освобождённых территориях собирали минимум 13-16% урожая на Украине. Как отметил Григорьев, такая потеря является существенной для любой экономики. При этом, по словам Григорьева, украинские власти считают, что потери посевных площадей составляют 25%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что традиционно в Запорожской и Херсонской областях выращивали основную часть бахчевых культур (арбузов) и черешни. В частности, городе Мелитополе в Запорожской области, который сейчас находится под контролем российских войск, специализировались на выращивании черешни. В текущем году весь урожай черешни был доставлен в Россию.

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