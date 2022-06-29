Оттава, 29 июня, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Как минимум шесть сотрудников полиции пострадали в результате перестрелки с грабителями в одном из банков Канады. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба канадской полиции.

Jason Baker Ограбление банка

Инцидент произошёл в городе Саанич (провинция Британская Колумбия), сотрудники полиции прибыли в банк после получения информации о вооружённых людях, вошедших в здание финансового учреждения. На месте происшествия полицейские столкнулись с подозреваемыми в ограблении, которые открыли огонь по силовикам.

Шестеро сотрудников из группы экстренного реагирования Большой Виктории получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. двое подозреваемых в грабеже были ликвидированы ответным огнём силовиков. Жильцы домов и работники учреждений рядом с банком были эвакуированы из-за возможной опасности подрыва взрывного устройства в автомобиле, связанном с подозреваемыми в ограблении банка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тюменской области была осуждена группа взрывателей банкоматов.