Исламабад, , 04:03 — REGNUM Взрыв произошел на автозаправочной станции в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в экстренных службах.

Взрыв mikegi

Сообщается, что в результате происшествия пострадали три человека. Пока причины произошедшего не называются. В полиции придерживаются версии, что причиной взрыва могла послужить утечка топлива с АЗС.

Отмечается, что всех пострадавших уже доставили в медучреждения. Один из них находятся в критическом состоянии. На время расследования АЗС закрыли.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля произошел взрыв на АЗС в Дербентском районе Дагестана. В результате происшествия пострадали два человека.