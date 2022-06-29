Тбилиси, 29 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Очередной грузинский боевик, убитый в Донбассе, был похоронен у себя на родине, сообщает 29 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Eli Duke Могила

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42-летнего Алуду Звиадаури после отпевания в Кашветской церкви в Тбилиси похоронили в селе Гомбори Сагареджойского муниципалитета. Звиадаури, по словам родственников, находился на заработках в Эстонии. После начала специальной военной операции на Украине он добровольно отправился туда для того, чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне ВФУ.

18 июня, во время ожесточённых боёв в Северодонецке, Звиадаури был убит. 25 июня труп боевика был доставлен в Грузию.

Напомним, что с момента начала специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР было убито уже 16 грузинских наёмников