Париж, , 03:37 — REGNUM Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают западные страны за введение антироссийских санкций, которые привели к продовольственному кризису, заявил французский журналист Николя Баверез на страницах журнала Point.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, Саудовская Аравия сопротивлялась попыткам США надавить на Эр-Рияд по вопросам увеличения добычи нефти. Индия и Индонезия, отмечает публицист, недовольны ограничением экспорта ряда своих товаров из-за санкций.

«Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — указал Баверез.

Обозреватель добавил, что множество развивающихся стран, сохранявших нейтралитет, начали сближаться с Россией и Китаем из-за антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и их союзники решили выделить $4,5 млрд на решение проблем с продовольственной безопасностью. Якобы эта мера должна помочь странам Африки, где под угрозой голода находятся около 20 млн человек.