Пхеньян, , 03:10 — REGNUM Североатлантический альянс НАТО спровоцировал конфликт в Европе, создав угрозу безопасности России своим «продвижением на восток». Об этом сказано в комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хе Мена, опубликованного 29 июня Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ким Хе Мин называет НАТО «лакеем США», по мнению эксперта, альянс существует исключительно для осуществления стратегии господства США и является лишь средством для вторжения.

Исследователь напомнил о так называемом «вкладе» НАТО в обеспечение международной безопасности, который заключался в разорении «агрессивной войной» суверенных государств в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Ким Хе Мин напомнил о бывшей Югославии, Афганистане, Ливии и других странах, где действия НАТО вызвали лишь гуманитарную катастрофу, смерти сотен тысяч мирных граждан, появление миллионов беженцев.

Северокорейский учёный называет НАТО тем зачинщиком, который сеет «семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе», продвижение альянса на восток создало России тревогу за обеспечение собственной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил странам — членам НАТО увеличить расходы на оборону на фоне ситуации вокруг Украины.

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