Пхеньян, 29 июня, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Североатлантический альянс НАТО спровоцировал конфликт в Европе, создав угрозу безопасности России своим «продвижением на восток». Об этом сказано в комментарии сотрудника Научного общества международной политики Ким Хе Мена, опубликованном 29 июня Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ким Хе Мин называет НАТО «лакеем США», по мнению эксперта, альянс существует исключительно для осуществления стратегии господства США и является лишь средством для вторжения.

Исследователь напомнил о так называемом «вкладе» НАТО в обеспечение международной безопасности, который заключался в разорении «агрессивной войной» суверенных государств в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Ким Хе Мин напомнил о бывшей Югославии, Афганистане, Ливии и других странах, где действия НАТО вызвали лишь гуманитарную катастрофу, смерти сотен тысяч мирных граждан, появление миллионов беженцев.

Северокорейский учёный называет НАТО тем зачинщиком, который сеет «семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе»; продвижение альянса на восток вызывает у России тревогу за обеспечение собственной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил странам — членам НАТО увеличить расходы на оборону на фоне ситуации вокруг Украины.