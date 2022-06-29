Каир, 29 июня 2022, 03:09 — REGNUM Египетский суд приговорил десятерых человек к смертной казни за причастность к террористической деятельности и посягательстве на государственную инфраструктуру Египта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение судебной инстанции.
Еще более 50 человек получили пожизненные сроки тюремного заключения за подобные обвинения, которые касаются событий, произошедших в египетской столице Каире в период с 2013 по 2015 год.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Египте были казнены трое членов террористической организации, осужденных за нападения на силовиков, похищения людей и другие преступления.
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