Каир, , 03:09 — REGNUM Египетский суд приговорил десятерых человек к смертной казни за причастность к террористической деятельности и посягательстве на государственную инфраструктуру Египта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение судебной инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще более 50 человек получили пожизненные сроки тюремного заключения за подобные обвинения, которые касаются событий, произошедших в египетской столице Каире в период с 2013 по 2015 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Египте были казнены трое членов террористической организации, осужденных за нападения на силовиков, похищения людей и другие преступления.

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