Каир, 29 июня, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Египетский суд приговорил десятерых человек к смертной казни за причастность к террористической деятельности и посягательство на государственную инфраструктуру Египта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Еще более 50 человек получили пожизненные сроки тюремного заключения за подобные обвинения, которые касаются событий, произошедших в египетской столице Каире в период с 2013 по 2015 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Египте были казнены трое членов террористической организации, осужденных за нападения на силовиков, похищения людей и другие преступления.