Вашингтон, 29 июня 2022, 02:52 — REGNUM Американский лидер Джо Байден встретится в Вашингтоне с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором 12 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Главы государев должны будут обсудить усилия обеих стран по решению глобальных проблем, включая продовольственную безопасность. Кроме того, они затронут совместные инициативы по повышению конкурентоспособности в рамках Экономического диалога высокого уровня между США и Мексикой.
Байден и Обрадор также поднимут темы сотрудничества в сфере миграции, безопасности, климата и энергетики.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал представить в ходе встречи с Джо Байденом в Белом доме план по борьбе с инфляцией.
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