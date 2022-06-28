Вашингтон, 29 июня, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден встретится в Вашингтоне с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором 12 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Главы государств должны будут обсудить усилия обеих стран по решению глобальных проблем, включая продовольственную безопасность. Кроме того, они затронут совместные инициативы по повышению конкурентоспособности в рамках экономического диалога высокого уровня между США и Мексикой.

Байден и Обрадор также поднимут темы сотрудничества в сфере миграции, безопасности, климата и энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал представить в ходе встречи с Джо Байденом в Белом доме план по борьбе с инфляцией.