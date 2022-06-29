Уагадугу, , 02:51 — REGNUM Не менее 22 террористов ликвидировали в Буркина-Фасо в ходе спецоперации в провинции Бугуриба на юго-западе страны, сообщает пресс-служба армии республики.

Солдат армии Буркина Фасо Army.mil

Сообщается, что целью операции было уничтожение баз террористических группировок в регионе. В ходе операции удалось ликвидировать 22 террористов. Также военным удалось захватить значительное количество оружия, боеприпасов, наркотических веществ и медицинских препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия Буркина-Фасо призвала гражданских лиц эвакуироваться с ряда территорий на севере и юго-востоке страны, где планируются антитеррористические операции. На эвакуацию мирным жителям отвели две недели. Также в регионах ввели запрет на передвижение на мотоциклах.

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