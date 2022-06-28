Уагадугу, 29 июня, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Не менее 22 террористов ликвидировали в Буркина-Фасо в ходе спецоперации в провинции Бугуриба на юго-западе страны, сообщает пресс-служба армии республики.

Army.mil Солдат армии Буркина Фасо

Сообщается, что целью операции было уничтожение баз террористических группировок в регионе. В ходе операции удалось ликвидировать 22 террориста. Также военным удалось захватить значительное количество оружия, боеприпасов, наркотических веществ и медицинских препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армия Буркина-Фасо призвала гражданских лиц эвакуироваться с ряда территорий на севере и юго-востоке страны, где планируются антитеррористические операции. На эвакуацию мирным жителям отвели две недели. Также в регионах ввели запрет на передвижение на мотоциклах.