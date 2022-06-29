Москва, , 02:52 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании сына губернатора Приморского края Никиты Кожемяко в отмене вердикта первой инстанции, по которому с ООО «Амур Агро Холдинг» в пользу АО «Росагролизинг» было взыскано более 41 млн рублей, а также право аренды четырех крупных сельхознаделов, передаёт ИА REGNUM.

Никита Кожемяко Скриншот Instagram @kozhemyako_nikita

Ответчик в лице «Росагролизинга», чьи претензии арбитраж Москвы удовлетворил не в полном объёме, также пытался оспорить решение, но его оставили в силе.

В основе спора лежали несколько договоров лизинга, заключенных в 2013–2016 годы.

Напомним, семья Олега Кожемяко, который ранее занимал посты глав Сахалина, Амурской области и Корякского автономного округа, а на сегодня является губернатором Примроья, активно занимается бизнесом на Дальнем Востоке. У Никиты Кожемяко, согласно ЕГРЮЛ, есть доли в 16 ООО Приморья, Камчатки, Ростовской и Калужской областей.

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