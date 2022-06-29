Северодонецк, ЛНР, , 02:39 — REGNUM Эвакуация мирных жителей, которые находятся в подземных убежищах завода «Азот» в Северодонецке, может продлиться не один день из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом 29 июня сообщает ТАСС со ссылкой на военнослужащего Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), находящегося в Северодонецке.

На территории завода «Азот» в Северодонецке Никита Третьяков © ИА REGNUM

Уточняется, что на заводе «Азот» осталось много гражданских лиц, эвакуированы ещё не все. Однако из-за того, что оперативная обстановка постоянно меняется, не всегда возможно безопасно вывести людей. выход мирных граждан будет проводиться постепенно и займёт не один день.

На настоящий момент территория города Северодонецка, в том числе территория промышленной зоны завода «Азот», перешла под контроль подразделений ЛНР. С территории химпредприятия начали эвакуацию мирных граждан, которых удерживали в заложниках киевские боевики. из националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил информацию о выходе из подземелий завода «Азот» около 150 мирных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко допустил обмен пленными в случае, если украинские боевики не успели совершить преступление.

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