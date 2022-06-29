Красноярск, , 02:34 — REGNUM В среду, 29 июня, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето © Андрей Никитин

В 6:10 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 29 на 30 июня ожидается до +12… +15 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В четверг, 30 июня, в Красноярске до +25… +30 °C, облачно, кратковременный дождь. Ночью — до +14… +15 °C, без осадков.

В пятницу, 1 июля, в Красноярске ожидается до +19… +25 °C днём и до +12… +14°C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 29 июня на юге Таймырского муниципального района (МР) сохранится сильный северо-восточный ветер, на порывах до 15−20 м/с. В Туруханском районе и в Эвенкийском МР местами ожидаются усиления юго-западного ветра до 15−20 м/с.

На юге Таймырского МР, в южных районах Красноярского края, в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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