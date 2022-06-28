Екатеринбург, 29 июня, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Арбитраж Свердловской области 6 июля 2022 года рассмотрит два финансовых иска к предприятию «Русский хром 1915», которое входит в дивизион Midural Group. Истцом в обоих делах выступает крупная компания сферы электроэнергетики и теплоснабжения — ПАО «Т Плюс», передаёт ИА REGNUM.

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Оба заявления поступили в суд 2 июня 2022 года и приняты судьей Достоваловым. В первом деле речь идёт «о взыскании 25 321 855 рублей 72 копеек», во втором — о 951 914 рублях 72 копейках.

Это не единственные претензии к предприятию, поданные «Т Плюс». В апреле 2022 года от него же в суд поступили заявления о взыскании «задолженности в размере 1 868 535 руб. 10 коп. по оплате теплоресурсов» и 23,622 млн рублей. Дела рассмотрят 18 июля.

Справка: завод-ответчик ведёт свою историю с 1915 года.