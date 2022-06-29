Санкт-Петербург, , 02:32 — REGNUM Ленинский районный суд Санкт-Петербурга по решению Санкт-Петербургского городского суда заново рассмотрел административное дело в отношении известного петербургского градозащитника Александра Кононова, которого привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В мае текущего года тот же суд оштрафовал Кононова на 40 тыс. рублей за публикацию в соцсети и мессенджере постов, дискредитирующих, по данным правоохранителей, армию России в связи со специальной военной операцией. Кононов в суде свою вину не признал и назвал случившееся «провокацией» и «политическим заказом».

Постановление районного суда от 17 мая 2022 года было отменено Санкт-Петербургским городским судом. Дело было направлено на новое рассмотрение. Однако это рассмотрение вновь окончилось неблагоприятно для Кононова.

«Суд назначил Кононову наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд пересмотрит дело против градозащитника Петербурга за посты в соцсети