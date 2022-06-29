Лондон, , 02:25 — REGNUM Странам — членам НАТО необходимо увеличить расходы на оборону на фоне ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Борис Джонсон White House

«Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие», — заявил он.

Глава британского правительства добавил, что минимальный взнос на нужды обороны в странах НАТО составляет 2% от национального ВВП страны, однако он не является максимальным. Сам Джонсон заявил, что Лондон направляет 2,3% ВВП на военные расходы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал НАТО не использовать ситуацию вокруг Украины для разжигания новой холодной войны или мировой конфронтации. Пекин также призвал альянс извлечь уроки из прошлого.